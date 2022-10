Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern, Dortmund - Stuttgart live im TV, Stream, Ticker - Mané auf der Bank

Der FC Bayern gastiert bei der TSG Hoffenheim und will Druck auf Tabellenführer Union Berlin aufbauen. Der BVB ist zuhause gegen den wieder erstarkten VfB Stuttgart gefordert.

Topspiel in der Bundesliga!

Der FC Bayern München ist am Samstag beim Tabellenvierten TSG Hoffenheim gefordert und will mit einem Sieg möglichst großen Druck auf den aktuellen Tabellenführer Union Berlin aufbauen.

Die Köpenicker liegen aktuell vier Punkte vor dem Rekordmeister, diesen Rückstand wollen die Bayern möglichst schnell wettmachen: „Wir werden jetzt Woche für Woche hochmotiviert in die Spiele gehen und versuchen, einiges in Fußballdeutschland wieder gerade zu rücken“, sagte er nach dem Pokalspiel beim FC Augsburg im ZDF .

TSG Hoffenheim - FC Bayern: Die Aufstellungen

Mit einem Sieg gegen die Münchner, bei denen Superstar Sadio Mané zunächst auf der Bank Platz nimmt, können die Jungs von André Breitenreiter sogar an den Bayern vorbeiziehen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete an gleicher Stelle im Frühjahr 1:1. (Bericht: Dicke Überraschung im Bayern-Kader)

Bei der TSG Hoffenheim steht hinter einem Einsatz von Andrej Kramaric weiter ein Fragezeichen, seine Probleme am Sprunggelenk könnten den Kroaten weiter ausbremsen. Auch Pavel Kaderabek gilt vor der Partie als Wackelkandidat.

Setzt der VfB seinen Lauf in Dortmund fort?

Nun wartet für den Interimstrainer der Schwaben eine auf dem Papier deutlich schwierigere Aufgabe als es bislang der VfL Bochum und Arminia Bielefeld waren. Der VfB Stuttgart gastiert am Samstag bei Borussia Dortmund, die ihrerseits nach drei sieglosen Spielen in der Liga wieder in die Spur kommen wollen.