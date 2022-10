Ski Alpin: Aus für FIS-Prestigeobjekt

Am Matterhorn soll erstmals ein Weltcuprennen über eine Ländergrenze stattfinden © Imago

Die FIS wollte mit den Rennen am Matterhorn eine Rekordveranstaltung in den Weltcup-Kalender aufnehmen. Dem hat die Natur erstmal einen Riegel vorgeschoben.

Während sich die Organisatoren in Sölden bemühen, die Austragung des Riesenslaloms der Männer am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr) zu gewährleisten, mussten die Veranstalter der Matterhorn-Rennen der Männer (29./30. Oktober) angesichts des Mangels an Schnee kapitulieren. (SERVICE: Alle Rennen im SPORT1-Liveticker)