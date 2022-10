Max Eberl prangert Ex-Kollegen bei Gladbach an: "Enttäuschte mich sehr"

Der Ärger der Gladbach-Anhänger, dass er zu einem Bundesliga-Konkurrenten gehe, sei zwar nachvollziehbar. „Aber nicht, dass mir Lügen und Theaterspiel vorgeworfen werden - und dass der Klub so etwas nicht umgehend zurückweist“, sagte Eberl im Interview mit der Welt . Klare Kritik an seinem langjährigen Arbeitgeber!

Eber schwer enttäuscht von ehemaligen Weggefährten

Er könne nicht nachvollziehen, dass diese Dinge „unkommentiert stehen gelassen und nicht eingeordnet“ wurden, wenn man „mir in einem offenen Brief vorwirft, ich würde Menschen mit Burnout oder Depressionen diskreditieren“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Eberl verdeutlichte noch einmal, wie mitgenommen er schließlich in Gladbach gewesen sei und welche Folgen dies gehabt hätte: Er habe in seiner Auszeit „professionelle Hilfe“ in Anspruch genommen und auch „viel geweint“. Zuvor hätte er Probleme gehabt, sich und auch anderen einzugestehen, dass es ihm nicht gut gegangen war: „Ich wollte keinem zur Last fallen, keine Schwäche zeigen, schon gar nicht in diesem Business.“