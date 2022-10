Formel 1: FIA grätscht bei Mercedes-Update in Austin dazwischen

Nach Austin (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) brachten die Dauersieger der Vergangenheit neue Teile mit. Ein neuer Unterboden, Heck- und Frontflügel sollen für Performance und Erkenntnisse sorgen, welche Richtung das Team für 2023 einschlagen will. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin beschreibt die Abstandshalter im offiziellen Technik-Bulletin der FIA so: „Verringern die Belastung der Flügelspitzen und verbessern die Anströmung des vorderen Trommeldeflektors, was wiederum das Management der Wirbel rund um die Reifen und die Strömung zum Heck des Fahrzeugs verbessert. Die Schlitzspalt-Separatoren verbessern die Steifigkeit der letzten beiden Frontflügel-Elemente.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

FIA grätscht bei Mercedes-Update dazwischen

Heißt im Klartext: Der neue Frontflügel von Lewis Hamilton und George Russell entspricht – so wie er in der Boxengasse von Austin ausgestellt war – nicht dem Reglement. Auch die FIA ließ Mercedes bereits wissen, dass sie die Abstandshalter so nicht akzeptiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)