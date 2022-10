Startplatzstrafe: Perez rückt fünf Plätze nach hinten

Red-Bull-Pilot Sergio Perez wird in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA am Sonntag in Texas fünf Plätze nach hinten rücken.

Red-Bull-Pilot Sergio Perez (Mexiko) wird in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA am Sonntag in Austin/Texas (21.00 Uhr/Sky) fünf Plätze nach hinten rücken. Das Team setzt im Auto des Mexikaners bereits den fünften Motor in diesem Jahr ein, erlaubt sind maximal drei.