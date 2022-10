HBL: Topduell gegen Kiel! Rhein-Neckar Löwen mit Erfolgsgeheimnis

Am achten Spieltag kommt es in der HBL zum absoluten Topduell. Der THW Kiel empfängt die noch ungeschlagenen Rhein-Neckar Löwen. Für Löwen-Coach Sebastian Hinze ist es jedoch ein Spiel wie jedes andere.

Dass aber ausgerechnet das Team aus Mannheim mit der perfekten Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen in der Wunderino Arena antritt, hätten vor der Spielzeit wohl nur die härtesten Löwen-Fans erwartet.

Nach den Meistertiteln 2016 und 2017 sowie dem Erfolg im DHB-Pokal 2018 hatte die Mannschaft um Kapitän Patrick Groetzki nicht mehr viel mit dem Kampf um die Meisterschaft zu tun. Nach zwei vierten und einem fünften Platz kam in der vergangenen Saison der Absturz auf Rang zehn in der Endtabelle.

Sebastian Hinze haucht Löwen neues Leben ein

„Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und das Glück, bisher relativ verletzungsfrei durchgekommen zu sein“, verriet er das bisherige Erfolgsrezept im Gespräch mit SPORT1 und fügte hinzu: „Geholfen hat uns sicherlich auch der gute Start in die Saison mit dem klaren Heimsieg gegen Melsungen.“

Trotz dieses Erfolgslaufs habe sich an der Saisonvorgabe jedoch nichts geändert. Man wolle besser abschneiden als in der Vorsaison, gab er bei seiner Vorstellung aus und unterstrich diese Zielsetzung noch einmal: „Wir wollen immer noch besser abschneiden als in der letzten und das Maximale aus dieser Saison herausholen.“