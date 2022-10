Rekabi dankt für die Unterstützung: "Ich liebe euch alle"

Elnaz Rekabi bedankt sich für die Unterstützung © AFP/INTERNATIONAL FEDERATION OF SPOR/SID/RHEA KANG

„Ich. Das Volk. Iran.“: Die iranische Sportkletterin Elnaz Rekabi hat sich mit Textpassagen des Dichters Ahmad Shamlou für die große Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt.

„Was ich bis heute gewonnen habe, ist die Anteilnahme so vieler wunderbarer Seelen“, schrieb Rekabi auf ihrem Instagram-Profil in Persisch und Englisch: „Ich danke allen, die zum Flughafen gekommen sind, um mich zu empfangen. Ich liebe euch.“

Viele Menschen hatten Rekabi am Mittwoch bei ihrer Rückkehr nach Teheran am Flughafen der Hauptstadt gefeiert. Die 33-Jährige war bei den Asienmeisterschaften in Seoul ohne den für Frauen im Iran obligatorischen Hidschab zu ihrem Wettkampf angetreten und hatte damit weltweites Aufsehen erregt.