Eintracht Frankfurt: Der neue Yeboah? Legende adelt Shootingstar Hat die Eintracht ihren neuen Yeboah?

Bundesliga-Legende: So schön traf Eintracht-Knipser Yeboah

Christopher Michel

Randal Kolo Muani begeistert die Fans und Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt regelmäßig. Und zwar so, dass inzwischen schon erste Vergleiche mit der Sturm-Legende Anthony Yeboah gezogen werden.

Sein Gegenspieler wirkte am Ende nur noch hilflos.

Piero Hincapie, an sich hochtalentierter Verteidiger von Bayer Leverkusen, holte Randal Kolo Muani mit einer Grätsche von hinten von den Beinen, verursachte einen Elfmeter und musste mit der Ampelkarte vom Platz.

Eine bessere Idee hatte er nicht mehr, als der Stürmer von Eintracht Frankfurt zuvor zum x-ten Mal in diesem Bundesligaspiel auf seine typische Art und Weise nach vorn geprescht war: Wuchtig, voller Selbstvertrauen, unaufhaltsam, mit hoher Geschwindigkeit (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).

Der 23 Jahre alte Franzose beflügelt mit seinen aktuellen Leistungen die Fantasie der Eintracht-Anhänger - und weckt wohlige Erinnerungen an eine lebende Legende des Klubs.

Yeboah: „Habe dem Klub gesagt, dass sie gut auf Kolo Muani aufpassen sollen“

Als Kolo Muani wenige Augenblicke vor der Elfer-Situation furchtlos in eine Flanke von Christopher Lenz stürzte und den Ball per Kopf versenkte, raunte der ein oder andere Beobachter auf der Tribüne einen wohlbekannten Namen: Anthony Yeboah.

Der Ghanaer war in den 90er Jahren das Symbol für den damals so hochattraktiven „Fußball 2000″ der Eintracht, die damals mehrfach um die Meisterschaft mitspielte. Yeboah war der erfolgreichste Frankfurter Torjäger dieser Ära, geprägt von genialen Mittelfeld-Zauberern wie Uwe Bein und Jay-Jay Okocha. Und eben Yeboah, dem Vollstrecker (68 Treffer in 123 Spielen zwischen 1990 und 1995).

Anthony Yeboah (r.) und Jay-Jay Okocha spielten im August beim Abschiedsspiel für Alex Meier

Rund 30 Jahre nach dem Ende seiner Zeit in Frankfurt wird der heute 55 Jahre alte Yeboah noch immer von den Fans bejubelt. Zuletzt wirkte er beim Legendenspiel von „Fußballgott“ Alex Meier mit - dem einzigen Frankfurter, der nach ihm seine Torbilanz übertroffen hat.

Und Yeboah schaut noch immer genau hin, was bei den Hessen passiert.

Ist Kolo Muani der neue Yeboah?

„Ich habe dem Klub gesagt, dass sie gut auf Kolo Muani aufpassen sollen“, erklärte er auf Nachfrage von SPORT1. Der frisch gekürte Nationalstürmer sei „ein toller Spieler“.

Die Eintracht hatte lange um den ablösefrei von Nantes gekommenen Kolo Muani gebuhlt und sich im Rennen um dessen Gunst gegen große Namen auf dem Markt durchgesetzt. Inzwischen stehen drei Ligatore, sechs Vorlagen und jeweils ein Treffer und Assist im DFB-Pokal auf dessen Konto. Eine ganz starke Bilanz (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Hat die Eintracht tatsächlich einen neuen Tony Yeboah? Die Anlagen ähneln sich jedenfalls. Da ist diese Unbekümmertheit, den Ball einfach zu nehmen und sich durch drei oder vier Gegenspieler durchzutanken.

„Diese Wucht“ wurde von Kommentatoren im Zusammenhang mit Yeboah oft ehrfürchtig erwähnt. Kolo Muani versteckt sich ebenfalls nicht, er will an jeden Ball kommen und strebt in Richtung gegnerisches Gehäuse.

Stürmer hofft auf Winter-WM in Katar

Die 1,87 Meter große Urgewalt aus Bondy bei Paris darf sich daher weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Winter-Weltmeisterschaft in Katar machen.

„Ich will mich für weitere Berufungen und Einsätze bei Nationaltrainer Didier Deschamps anbieten. Es liegt an mir, weiterhin gute Leistungen im Verein zu zeigen und mir weitere Nominierungen für die Nationalmannschaft zu verdienen“, sagte der bis 2027 an Frankfurt gebundene Kolo Muani zuletzt im exklusiven SPORT1-Interview (Eintracht Frankfurt: Kolo Muani im Exklusiv-Interview! Jetzt spricht der Shootingstar).

Randal Kolo Muani will mit Frankreich zur WM

Glasner jedenfalls wird auch im Endspurt auf seine Power setzen. Er hat sich gegen die Konkurrenten Rafael Borré und Lucas Alario durchgesetzt und seinen Platz mit konstant guter Performance verteidigt.

Platzt auch in der Königsklasse der Knoten?

Sechs Pflichtspiele in Liga und Königsklasse stehen vor der langen Winterpause noch auf dem Programm. In der Champions League fehlt Kolo Muani zwar das ersehnte Erfolgserlebnis, der Knoten ist bislang nicht geplatzt.

Möglicherweise bricht im Schlüsselspiel gegen Olympique Marseille erneut der Yeboah aus ihm heraus. Der laute Applaus von der Eintracht-Legende wäre ihm sicher.

