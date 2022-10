WM 2022: Fußballfan auf 7000-Kilometer-Reise verschollen - Festnahme im Iran?

Diese Stars verpassen die WM in Katar

Ein spanischer Fußballfan marschiert über 7000 Kilometer zur WM in Katar. Kurz vor dem Ziel droht seine Mission zu scheitern - er wird vermisst.

In weniger als einem Monat startet die WM in Katar. Ein spanischer Fußballfan wollte im Wüstenstaat dabei sein, wenn seine Mannschaft unter anderem auf die deutsche Nationalmannschaft trifft. Nun könnte seine Mission ein abruptes Ende gefunden haben.

Der 40-Jährige startete in der Nähe von Madrid und wollte eine Strecke von über 7000 Kilometern absolvieren. Wie sein enger Freund Miguel Bergado gegenüber El Mundo berichtet , durchquerte Cogedor zuletzt den kurdischen Teil des Irak und war nur noch fünf Kilometer von der iranischen Grenze entfernt.

„Das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe, war am 1. Oktober“, erklärte Bergado. In den sozialen Medien dokumentierte Cogedor bislang seine fast einjährige Reise fortlaufend, der letzte Beitrag liegt allerdings schon über zwei Wochen zurück: „Letztes Dorf im Norden des Irak. Ein Berg trennt mich vom Iran, der das nächste Land ist, bevor ich Katar erreiche.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Seit dem Tod der iranischen Frau Mahsa Amini herrschen im Staat am Persischen Golf heftige politische Unruhen und anhaltende Proteste der Bevölkerung. Die 22-Jährige stammte aus der iranischen Provinz Kurdistan. Am 13. September wurde sie in der iranischen Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, ihr Kopftuch (Hidschab) nicht korrekt getragen zu haben.