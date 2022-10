Effenberg mit Mega-Lob für Bayern-Star - aber keine Lobeshymnen auf Nagelsmann

Auf Choupo-Moting könne man "immer zurückgreifen, weil er einfach geil ist aufs Fußballspielen. Man sieht ihm die Freude förmlich an, er ist ein absolut positiver Charakter", sagte Effenberg, der in dem 33-Jährigen aber keinen gleichwertigen Ersatz für Robert Lewandowski sieht. Dennoch sei beim FC Bayern nun jeder "happy", weil "man wieder auf einen echten Mittelstürmer zurückgreifen kann", sagte Effenberg.

Effenberg: „Das ist Bayern-München-DNA“

Mit der Neun habe München ja „traditionell“ gespielt. Die Rückkehr zur Erfolgsformation fruchtet - weshalb Effenberg vor allem Choupo-Motings Rolle lobt: „Das ist Bayern-München-DNA. Das heißt nicht, dass das andere System nicht funktioniert hat, in dem sie auch Tore geschossen haben. Jetzt waren es aber in zwei Spielen zehn. Das ist eine Topquote und auch ein Verdienst von Choupo-Moting.“

Keine Lobeshymnen für Nagelsmann

In der Bundesliga müsse man aber noch liefern: „Ich habe Nagelsmann und die Bayern vor vier Wochen angebracht kritisch gesehen und will jetzt auch nicht ins andere Extrem der Lobeshymnen einsteigen, nur weil sie in Augsburg gewonnen haben. Das wäre unangebracht. Da müssen noch ein paar Siege folgen, um endlich mal wieder nach Berlin zu kommen, was der Anspruch sein muss.“