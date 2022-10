Eiskunstlauf: Roscher/Schuster überraschend auf Platz drei

Die jungen Chemnitzer Paarläufer Letizia Roscher (18) und Luis Schuster (21) haben bei ihrem Grand-Prix-Debüt in den USA positiv überrascht.

Die jungen Chemnitzer Paarläufer Letizia Roscher (18) und Luis Schuster (21) haben bei ihrem Grand-Prix-Debüt in den USA positiv überrascht. Vor der abschließenden Paarlauf-Kür bei Skate America in Norwood in der Nähe von Boston sind die beiden nach einem guten Kurzprogramm ohne größere Fehler Dritte im Zwischenklassement. Es führen die Weltmeister Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA).