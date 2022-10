DFB-Frauen bei der WM gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea

Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in der dankbaren Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Samstag in Auckland.