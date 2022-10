Anzeige

Formel 1: Mick-Team fährt mit Trauerflor beim Heimrennen in Austin Mick-Team trägt Trauer

Neue F1-Regeln beschlossen

SPORT1

Mick Schumacher und das Haas-Team stehen in Austin vor ihrem Heim-GP. Überschattet wird das Rennwochenende von einem Todesfall eines Mitarbeiters.

Trauerfall in der Formel 1!

Wie das Haas-Team per Social Media mitteilte, ist am Donnerstag Harvey Cook im Alter von 31 Jahren an Krebs verstorben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Anzeige

Der Haas-Mechaniker arbeitete in der Garage von Mick Schumacher. Wegen seines Krebsleidens war der Mann aus Oxfordshire zuletzt jedoch nur noch in der Haas-Fabrik in England tätig.

In Gedenken an den Verstorbenen trägt der US-Rennstall in Austin (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) Trauerflor. Zudem war vor der Garage ein Helm mit Unterschriften aufgebaut. Auf der Nase der Haas-Rennwagen prangt der Name des Verstobenen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Auf Instagram folgten zahlreiche Beileidsbekundungen unter dem Post über das Ableben Cooks. Unter anderem sandte das Alpine F1 Team all seine Liebe. Die Formel 1 bedankte sich bei Cook, dass er seine Leidenschaft geteilt habe.

Damit birgt das Heimrennen in Texas einiges an Höhen und Tiefen für das Team von Günther Steiner. Erst am Donnerstag verkündete der Haas-Boss mit MoneyGram einen neuen Sponsor.

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de