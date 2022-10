Ski Alpin - Weltcup-Auftakt in Sölden abgesagt - Herren-Rennen fraglich

Der traditionelle Weltcup-Auftakt in Sölden muss sich dem Wetter beugen © Imago

Der Ski-Weltcup startet unglücklich in die neue Saison. Statt in Sölden traditionell ein Skifest zu feiern, macht das Wetter der FIS einen Strich durch die Rechnung.

Wenige Stunden vor Rennbeginn ist der Riesenslalom der Frauen zum alpinen Weltcup-Saisonstart in Sölden aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt worden. Das gaben die Organisatoren am Samstagmorgen bekannt. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

„Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen und der Vorhersagen haben die Jury und das lokale Organisationskomitee beschlossen, den heutigen Frauen-Riesenslalom abzusagen“, hieß es in der entsprechenden Mitteilung.

Auch FIS-Renndirektor Markus Mayr meldete sich zu Wort und stellte fest, dass die schlimmsten Befürchtungen eingetreten sind: „Regen, Schnee, es hat uns die Piste so weit aufgeweicht. Der Schnee, der liegt, den können wir fast nicht transportieren.“ Zudem sei es für die Arbeiter gefährlich, sich auf so einem Hang zu bewegen. „Grundsätzlich ist es so, dass wir es nicht schaffen heute“.