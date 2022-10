Frauen-WM: Auf wen treffen die DFB-Frauen bei der WM 2023? Die Auslosung im Liveticker

Im kommenden Jahr findet die Frauen Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland statt. In Auckland wird die Gruppe ausgelost, in der die DFB-Frauen den Grundstein für den dritten WM-Titel legen wollen.

Alle Augen auf Auckland: Wenn am Samstag um 08:30 Uhr deutscher Zeit in Neuseelands größter Stadt die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 ausgelost werden, steigt für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das erste Mal die Vorfreude auf das Turnier im kommenden Jahr.

+++ Die Lostöpfe der Auslosung +++

+++ Deutschland in Topf 1 +++

Wie aus der Setzliste der FIFA hervorgeht, befindet sich Deutschland als Weltranglisten-Dritter in Lostopf eins. Gegner wie Titelverteidiger USA, Europameister England, Frankreich oder Spanien kann das DFB-Team zunächst umgehen. In den Loskugeln stecken drei Platzhalter: Für jenes Trio, das über internationale Play-offs im Februar erst noch ermittelt werden muss. Es hoffen noch Länder wie Chinese Taipeh, Haiti, Panama, Paraguay und Papua-Neuguinea.

+++ Erste WM mit 32 Teams +++

Die insgesamt neunte Ausgabe des Kontinentalturnieres wird vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen. Erstmals in der Geschichte nehmen 32 Teams an der WM teil, bei der Ausgabe 2019 in Frankreich waren es noch 24 Mannschaften. Die DFB-Frauen gehen dabei zunächst einigen Hochkarätern aus dem Weg.