Ein unvollendeter Superstar steht vor einem unwürdigen Ende

Nachdem zuletzt wochenlang auch unter der Hand keine Informationen zur Lage um Punk nach außen gedrungen waren, ist durch die Entlassung seines Vertrauten, des am Prügel-Skandal mitbeteiligten Ace Steel Bewegung in die Sache gekommen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Nun hat ein neuer Bericht des bekannten Journalisten Dave Meltzer in dessen Wrestling Observer Newsletter den bislang detailliertesten Einblick in die Vorgänge hinter den Kulissen gegeben. Und er zeichnet ein eindeutiges Bild: Punk steht bei AEW weiterhin vor dem Aus, verhandelt würde nur noch die Umstände der Trennung.

CM Punk und AEW: Es geht wohl nur noch um die Trennungsumstände

Knackpunkt sei die Länge der „non-compete period“, also wie lange Punk noch verboten sein soll, für die Konkurrenz anzutreten - in allererster Linie für WWE.

Ob der Marktführer den 43-Jährigen aber überhaupt haben will, ist ebenfalls ungewiss. Es ist gut möglich, dass Punk nie wieder in einem Wrestling-Ring zu sehen sein wird - und seine Karriere ein zweites Mal mit einem bitteren Bruch endet.

Punk steht einmal mehr vor einem Scherbenhaufen

Eine denkwürdige PK und ihre Folgen

Der damals frisch gekürte World Champion Punk hatte Anfang September für riesigen Wirbel gesorgt, als er auf der Pressekonferenz nach dem Pay Per View All Out vier prominente Kollegen wüst beschimpfte: Ex-Champion Hangman Page - am Dienstag wegen eines schweren Ringunfalls bei der TV-Show Dynamite im Zentrum der Aufmerksamkeit - und die drei Liga-Mitgründer und -vizepräsidenten Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega.