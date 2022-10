Anzeige

WWE SmackDown: "Ich werde schreckliche, schreckliche Dinge tun" WWE-Star droht „Schreckliches“ an

Bray Wyatt wandte sich bei WWE SmackDown nochmal an die Fans © WWE

Martin Hoffmann

Rückkehrer Bray Wyatt wendet sich bei WWE Friday Night SmackDown nochmal ans Publikum - und steigert die bedrohliche Spannung um seine Person.

Die furios inszenierte WWE-Rückkehr von Bray Wyatt hört nicht auf, die Fans in Atem zu halten.

Nach seiner überraschend emotionalen und authentischen Comeback-Ansprache vergangene Woche hat sich der frühere „Fiend“ bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown nochmal ans Publikum gewandt - und die bedrohliche Spannung, die ihn umgibt, mit einfachen Mitteln weiter gesteigert.(NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Ein hochbrisanter, verdeckter Übergriff von WWE: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Bray Wyatt bei WWE wieder „in character“

Wyatt sprach vergangene Woche unerwartet als die reale Person Windham Rotunda und redete über die menschlich schwere Zeit mit seiner Entlassung und privaten Schicksalsschlägen wie den Tod seines Freunds Brodie Lee (Luke Harper) - und die die Fans ihm darüber hinweggeholfen hätten (“Ihr habt mir das Leben gerettet“).

Nachdem der Auftritt vergangene Woche in dem Moment endete, indem er subtil wieder zurück in seinen düsteren Charakter zu gleiten schien, knüpfte der nächste nun nahtlos daran an.

Wyatt sprach diesmal vom Backstage-Bereich aus und erklärte, dass er nun vollenden werde, was er vergangene Woche hätte sagen wollen: In einer weiteren Anspielung auf seine rätselhafte Kündigung im vergangenen Jahr meinte er, dass er eigentlich an einem Punkt gewesen sei, an dem er akzeptiert hätte, dass er die Folgen seiner „Wut“ hätte tragen müssen.

Er hätte akzeptiert, dass alles vorbei gewesen wäre, dass er nie mehr zurückkommen würde und dass er eigentlich nur noch gewollt hätte, „dass ihr mich zum Teufel nochmal in Ruhe lasst“.

„Es wird mir nicht leidtun“

Mittlerweile aber sei er froh, dass es nicht so gekommen sei. Die Fans hätten „die Speere aus meinen Rippen entfernt“, ihn gerettet - und er wisse auch, warum sie es getan hätten. Es werde nur nicht funktionieren.

„Ich werde schreckliche, schreckliche Dinge auf meiner Reise tun - und es wird mir nicht leidtun“, drohte Wyatt an: „Ich bin jetzt nur noch ein Diener und werde dorthin gehen, wo immer der Kreis / der Zirkel (“the circle“) mich hinträgt.“ Das Segment schloss mit einem finsteren Augenzwinkern Wyatts - und hielt die Spannung hoch, was er von nun an vorhaben mag.

Anzeige

Der Wrestling Observer berichtete zuletzt, dass es für Wyatt einen Langzeitplan gebe, der bei der Megashow WrestleMania im April gipfeln solle - und dass sich die Gerüchte um eine neue, sechsköpfige Gruppierung bewahrheiten würden, zu der Wyatts Bruder Bo Dallas und andere gehören würden.

Logan Paul schlägt Roman Reigns‘ Neffen Jey Uso k.o.

Im eigentlichen Hauptsegment der Show wurde das Titelmatch zwischen WWE Universal Champion Roman Reigns und YouTube-Phänomen Logan Paul weiter vorangetrieben - ebenso wie die Story um die Wirren in Reigns‘ Bloodline, die sich zu Beginn der Show mit einer Attacke auf Sheamus einen neuen Feind machte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Jey Uso, Reigns‘ Neffe, versuchte sich diesmal, auf eigene Faust um Paul zu kümmern, entgegen der Anweisungen von Reigns, übermittelt durch „Honorary Uce“ Sami Zayn, mit dem Jey ebenfalls über Kreuz liegt.

Jey hörte nicht auf ihn - und es ging dann auch nach hinten für ihn los: Jey ging nach einem Glückstreffer des auch als Boxer aktiven Paul k.o. - womit das Leitmotiv der Reigns-Paul-Fehde weitergesponnen wurde: die Frage, ob Paul auch Reigns mit einem „Lucky Punch“ kleinkriegen können wird.

Anzeige

Im letzten Match des Abends bekam vorher der deutsche WWE-Star Ludwig Kaiser die Gelegenheit, sich mit einer lebenden Legende zu messen: Er stand im Ring mit Rey Mysterio, der neue Top-Herausforderer auf den Intercontinental-Titel von Kaisers Imperium-Partner Gunther. Mysterio unterstrich mit einem Sieg über Kaiser seine Ambitionen.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

WWE Friday Night SmackDown am 21. Oktober 2022 - Ergebnisse:

Solo Sikoa besiegt Sheamus

Liv Morgan vs. Sonya Deville - Double Count Out

WWE Women‘s Tag Team Title Match: Dakota Kai & Iyo Sky (c) besiegen Raquel Rodriguez & Shotzi

Rey Mysterio besiegt Ludwig Kaiser

Anzeige