DEL2: Peter Draisaitl wird neuer Cheftrainer der Krefeld Pinguine

Peter Draisaitl heißt der neue Mann hinter der Bande, der den Erstliga-Absteiger zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) führen soll. Das gaben die Rheinländer am Freitagabend bekannt. Vorgänger Leif Strömberg war trotz sieben Siegen aus neun Zweitligaspielen entlassen worden.

Der 56-jährige Draisaitl, Vater des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl, wird am Samstag in Krefeld eintreffen und am Sonntag das Spiel der Pinguine gegen Bad Nauheim besuchen, ehe er am Montag sein Amt antritt. „Er verfügt über die nötige Erfahrung, besitzt ein großes Eishockeywissen und ist dank seiner mehrsprachlichen Fähigkeiten ein herausragender Kommunikator, der alle unsere Spieler erreichen kann“, sagte Geschäftsführer und sportlicher Leiter Sergej Saveljew.