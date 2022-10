FC Bayern: Trainings-Upgrade für Nagelsmann an Säbener Straße mit Geheim-Rollos, Video-Leinwand & Balkon

Julian Nagelsmanns Wunsch als Trainer des FC Bayern wird erfüllt. Die Trainingsplätze an der Säbener Straße erhalten gleich mehrere Upgrades auf modernstem Standard - zum Leidwesen der Fans.

Da dürfte er sich freuen: Das von Julian Nagelsmann gewünschte Upgrade an der Säbener Straße ist fertiggestellt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So waren letzte Woche extra Montage-Experten an der Säbener Straße, um neue Kamera-Systeme an Mästen nahe den Plätzen anzubringen.