Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln, 5:0 (3:0)

Der verwandelte Strafstoß von Marcus Ingvartsen brachte das Heimteam vor 31.610 Zuschauern nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. Keine 28 Minuten waren gespielt, da musste Luca Kilian vom FC den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Dominik Kohr erhöhte den Vorsprung von Mainz nach 35 Minuten auf 2:0. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Steffen Baumgart, der noch im ersten Durchgang Nikola Soldo für Ondrej Duda brachte (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Anton Stach das 3:0 nach (40.). Der dominante Vortrag des 1. FSV Mainz 05 im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Bo Svensson schickte Angelo Fulgini aufs Feld. Kohr blieb in der Kabine. Mit einem Doppelwechsel holte Bo Svensson Alexander Hack und Ingvartsen vom Feld und brachte Stefan Bell und Jonathan Burkardt ins Spiel (63.). Steffen Baumgart wollte Köln zu einem Ruck bewegen und so sollten Kingsley Schindler und Florian Dietz eingewechselt für Linton Maina und Steffen Tigges neue Impulse setzen (67.). Aaron Martin Caricol legte in der 73. Minute zum 4:0 für den FSV nach. Mit Florian Kainz und Jonas Hector nahm Steffen Baumgart in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Denis Huseinbasic und Kristian Pedersen. Karim Onisiwo stellte schließlich in der 83. Minute den 5:0-Sieg für Mainz sicher. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck (Freiburg) fuhr der 1. FSV Mainz 05 einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.