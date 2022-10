Formel 1: Ferrari mit erster Bestzeit beim Training in Austin

Max Verstappen hat im ersten Einsatz nach dem zweiten Titelgewinn in der Formel 1 noch Verbesserungsbedarf. Im allerdings schwer zu bewertenden ersten Training von Austin belegte der Niederländer am Freitag den zweiten Platz hinter Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Verstappens Rückstand auf den Spanier (1:36,857 Minuten) betrug 0,224 Sekunden.

Verstappen klagte über Probleme auf der Vorderachse in langsamen Kurven. Ambitionen für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) hat Verstappen genug. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) egalisieren.