Ski Alpin: Baby-Glück bei italienischem Traum-Paar

So verkündete Irene Curtoni auf ihrem Instagram-Kanal die freudige Nachricht: Sie erwartet ein Kind von ihrem Freund Emanuele Buzzi.

Die 37-jährige Curtoni ist zehn Jahre älter als ihr Freund, der als Speed-Spezialist weiterhin für die italienische Mannschaft an den Start geht. Seine bisher beste Platzierung war ein sechster Platz 2019 bei der Abfahrt in Wengen. Bei der Zieleinfahrt krachte er jedoch in die Werbebande und zog sich einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu.