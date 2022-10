Darts: Heta gewinnt Players Championship 26 - Clemens, Schindler und Co. enttäuschen

MvG ganz schwach: Bitteres Aus in Runde 5 für van Gerwen

Was dann folgte, war jedoch ein absolutes Meisterwerk von „The Heat“. Er gewann die abschließenden sechs Legs und brauchte zweimal nur elf Darts dafür. Zudem erlaubte die Nummer zwei der Setzliste van Duijvenbode in diesem Zeitraum keinen einzigen (!) Wurf auf ein Doppelfeld. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)