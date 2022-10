FC Bayern II unterliegt bei Paul-Wanner-Debüt Nürnberg II in Regionalliga

Die Reserve des FC Bayern unterliegt dem 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga. FC-Jungprofi Paul Wanner feiert sein U23-Debüt.

Die Reserve des FC Bayern hat in der Regionalliga gegen die Amateure des 1. FC Nürnberg mit 1:3 (0:1) den Kürzeren gezogen.

Jermain Nischalke hatte den Club in der dritten Minute in Führung gebracht, Lucas Copado nach der Halbzeit (60.) ausgeglichen. (NEWS: Alle Infos zur Regionalliga Bayern)

Ein Doppelschlag von Fabian Menig (73.) und Ali Loune (76.) brachten das Team von Ex-FCB-Profi Martin Demichelis im Stadion an der Grünwalder Straße dann aber erneut auf die Verliererstraße.

Ein besonderes Spiel war es für Paul Wanner. Der 16-Jährige, der für die Profis der Münchner bereits sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League debütiert hatte, feierte nun auch seinen ersten Einsatz in der U23 des Rekordmeisters.