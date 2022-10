3. Liga: FSV Zwickau – Sport-Club Freiburg II, 0:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Joseph Enochs schickte Raphael Assibey-Mensah aufs Feld. Can Coskun blieb in der Kabine. Vincent Vermeij besorgte vor 3.893 Zuschauern das 1:0 für den Sport-Club Freiburg II. Der FSV Zwickau stellte in der 59. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Mike Könnecke, Lukas Krüger und Johan Gomez für Jan Löhmannsröben, Ronny König und Dominic Baumann auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Sport-Club und Zwickau aus.