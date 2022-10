Anzeige

2. Liga: SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel, 1:1 (0:1) Bader rettet Unentschieden

Darmstadt und die Störche verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war Holstein Kiel mitnichten. Kiel kam gegen den SV Darmstadt 98 zu einem achtbaren Remis.

Steven Skrzybski brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Störche über die Linie (35.). Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. In der 60. Minute änderte Marcel Rapp das Personal und brachte Philipp Sander und Fin Bartels mit einem Doppelwechsel für Finn Porath und Skrzybski auf den Platz. Matthias Bader versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz von Kiel. Mit Phillip Tietz und Tobias Kempe nahm Torsten Lieberknecht in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Clemens Riedel und André Leipold. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Darmstadt und Holstein Kiel die Punkte teilten.

Mit 28 Zählern führt der SV Darmstadt 98 das Klassement der 2. Liga souverän an. An der Abwehr des Gastgebers ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste Darmstadt bislang hinnehmen. Der SV Darmstadt 98 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Bei den Störche präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht Kiel derzeit auf dem sechsten Rang. Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Holstein Kiel derzeit auf dem Konto.

Darmstadt ist nun seit zwölf Spielen, die Störche seit vier Partien unbesiegt.