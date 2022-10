Olympiakos Piräus: Furiose Transfer-Offensive mit Ex-Bayern-Star James, aber kaum Ertrag

Olympiakos mit wilder Transfer-Offensive

Bereits am 14. Mai, am vorletzten Spieltag der Play-Offs, hatte Olympiakos vorzeitig den 47. Meistertitel in seiner ruhmreichen Historie klargemacht.

CL-Quali geht schief - trotz Wunschspielern

Mit zunächst hoffnungsfroh stimmenden Deals: Mit Philip Zinckernagel heuerte ein temporeicher Außenspieler an. Der Däne, der in der letzten Saison noch Nottingham Forest zum Premier-League-Aufstieg verholfen hatte, wechselte für zwei Millionen Euro nach Piräus.

Mit diesen Verstärkungen sollte der Einzug in die CL-Gruppenphase gelingen. Doch nach einem Remis im Hinspiel legte Kontrahent Maccabi Haifa mit einem 4:0 in Piräus dann erneut viele Defizite offen.

Marcelo und Ex-Bayern-Star James als Statement

Auch in der Europa League setzte es gegen Qarabag Agdam unlängst eine 0:3-Klatsche, und selbst im Rückspiel reichte es nur zu einem Unentschieden, so dass die Griechen weiterhin mit nur einem Punkt als Schlusslicht dastehen.

27 neue Spieler - Nottingham hilft nach

Marinakis auch ohne Erfolg bei Forest

Was in Summe bedeutet: 27 neue Spieler hat Marinakis bis heute geholt - bei 23 Abgängen, so dass eine Gesamtbilanz von minus 8,50 Millionen Euro in den Büchern steht.