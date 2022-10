NBA: Überraschende Beichte von Thompson - Warriors orientieren sich an Tiki-Taka des FC Barcelona

Die Golden State Warriors überzeugen auch zu Beginn der neuen NBA-Saison. Die Franchise orientiert sich in Sachen Spielweise ausgerechnet an einem Fußballklub.

Nach dem Sieg der Golden State Warriors im Eröffnungsspiel der NBA-Saison gegen die Los Angeles Lakers hat der Warriors-Star verraten, dass sich sein Team am FC Barcelona orientiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Bei NBA on TNT lobte Basketball-Legende Charles Barkley die Bewegungen der Warriors: „Ihr seid die besten Spieler ohne Ball, die ich seit langem ohne Ball gesehen habe.“

Thompson: Barca als perfektes Beispiel für Warriors

Die Antwort von Thompson kam prompt: „Ich rechne es Steve ( Kerr, Head Coach, Anm. d. Red. ) hoch an, dass er zu diesem Klub kam und eine Vision hatte. Er hat uns das perfekte Beispiel gezeigt, den FC Barcelona. Dort nennen sie es Tiki-Taka.“

Und weiter: „Es bedeutet einfach, den Ball zum freien Mann zu kicken. Bei uns ist es so, dass wir den Ball zum freien Man geben, ihn in Bewegung halten, und das kommt den Stärken von Steph (Curry, Anm. d. Red.) und mir so entgegen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)