Darmstadt rettet Remis - FCK siegt in Rostock

In Darmstadt sorgte Matthias Bader (72.) zumindest für den Punktgewinn der Mannschaft von Torsten Lieberknecht, die nun seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Sowohl der SC Paderborn als auch der Hamburger SV können allerdings am Wochenende den Spitzenreiter überholen. Zweitliga-Toptorjäger Steven Skrzybski (35.) hatte Kiel mit seinem neunten Saisontor zunächst in Führung gebracht.