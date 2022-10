Bundesliga: Achtung, Bayern! Das macht Hoffenheim so stark

Für die TSG Hoffenheim und André Breitenreiter läuft die bisherige Saison wie erhofft. Die Kraichgauer liefern - was vor allem mit zwei wesentlichen Faktoren zu tun hat.

Erfolgreicher, offensiv geprägter Fußball wie in alten Zeiten - das hat sich die TSG Hoffenheim vor der Saison auf die Fahnen geschrieben.

Zuletzt gab es in der Liga und im DFB-Pokal zwei Siege gegen den kriselnden FC Schalke 04, die letztendlich auch das Aus für Knappen-Coach Frank Kramer bedeuteten.

Im Gegensatz zu Spielzeiten wie beispielsweise 2013/14, in der die Tordifferenz am Ende bei 72:70 stand, legt die TSG unter ihrem neuen Cheftrainer André Breitenreiter auch einen großen Wert auf die Defensive.

Und das zahlt sich aus: Mit nur zehn Gegentoren nach zehn Spieltagen stellt Hoffenheim nach Union Berlin und den Bayern die drittbeste Abwehr der Bundesliga, was auch mit der neubesetzten Innenverteidigung zu tun hat.

Rosen krempelt die Innenverteidigung um

Lange Zeit war Hoffenheim in der vergangenen Saison auf Kurs internationales Geschäft, stand nach dem 26. Spieltag und nach einem 1:1 gegen die Bayern punktgleich mit dem Tabellenvierten auf Platz sechs. Doch dann folgten acht sieglose Spiele in Folge, die letztendlich das klare Verpassen der europäischen Ränge und das Aus für Cheftrainer Sebastian Hoeneß bedeuteten.

In diesen acht Partien kassierte Hoffenheim sage und schreibe 23 Gegentore, was TSG-Sportdirektor Alexander Rosen dazu veranlasste, etwas in der Abwehrzentrale zu verändern. Vom FC Schalke verpflichteten die Kraichgauer Ozan Kabak, Stanley Nsoki kam vom belgischen Meister Club Brügge. Rosen reagierte mit den Verpflichtungen auf eine kaum eingespielte Verteidigung, lediglich Kevin Vogt war unter Hoeneß zentral gesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)