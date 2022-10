Transfermarkt: Manchester United will wohl Leverkusen-Star Frimpong

Jeremie Frimpong spielt sich trotz der schwachen Saison seiner Mannshaft in den Fokus von Top-Klubs. In England gibt es wohl einen heißen Interessenten.

Manchester United sucht aktuell nach einer Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position und ist dabei angeblich in der Bundesliga fündig geworden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Wie Sky berichtet, sind die Red Devils an einer Verpflichtung von Jeremie Frimpong interessiert. Infrage käme offenbar sogar schon ein Wechsel im Winter.

Bei seinem Landsmann Erik ten Hag hat sich Frimpong offenbar durch seine starken Leistungen in dieser Saison empfohlen, in der er bereits vier Tore und zwei Assists erzielen könnte, während es bei seiner Mannschaft noch gar nicht läuft.

Trotzdem steht er in Leverkusen bis 2025 unter Vertrag und sein Verkauf soll wohl vermieden werden. In Manchester soll der 21-Jährige ohnehin nicht alleine auf der Einkaufsliste stehen, wenngleich er „durchaus in die Vorstellungen des Trainerstabs von United passe“.