2. Bundesliga: Derby-Dreier oder Freiburg-Frust - was steckt in den Köpfen von St. Pauli?

Markus Höhner

Am Samstag (20:30 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1) treffen mit der Arminia aus Bielefeld und dem FC St. Pauli zwei Teams aufeinander, die reichlich Pokalfrust schieben. In seiner SPORT1-Kolumne zum Topspiel wirft Markus Höhner einen Blick auf die Stimmungslage der beiden Traditionsklubs.

Am Samstagabend melden wir uns zum Live-Spiel von der Bielefelder Alm. Die Arminia empfängt den FC St. Pauli und damit trifft Pokal-Frust auf Pokal-Frust. Beide hat es unter der Woche schwer erwischt (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga).

Auf den ersten Blick besonders Bielefeld. Das heftige 0:6 in Stuttgart lähmt aktuell jede Hoffnung auf einen Wendepunkt und nährt natürlich die riesige Sorge, dass auch der neue Trainer nicht die Kurve kriegt und die Arminia dramatisch durchrutscht in die 3. Liga DFB-Pokal: Stuttgart demontiert Bielefeld - VFB mit Kantersieg). Und der FC St. Pauli?

In diesen Zeiten ist es keine Schande beim SC Freiburg zu verlieren. Keineswegs. Man kann aus der Niederlage im Breisgau sogar viel Gutes ziehen. Die Hamburger haben es geschafft, gegen den aktuell so extrem stark auftretenden Bundesligisten eine Verlängerung zu erzwingen und auch in dieser bis kurz vor Schluss mitgehalten zu haben.

Schultz als Mental-Coach gefordert

Natürlich wird das auch der gedankliche Ansatz sein, mit dem Timo Schultz die Verarbeitung dieses Spiels angehen wird und seiner Mannschaft auf dieser mentalen Basis Mut machen wird für die nächste Aufgabe in Bielefeld. Wer so in Freiburg besteht, kann in der zweiten Liga jeden schlagen (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga).

Die Frage ist aber, ob die Spieler des FC St. Pauli diesen Gedanken wirklich inhalieren können. Denn die Art und Weise, wie man dieses Pokal-Spiel in Freiburg verloren hat, wird tief und schmerzhaft festsitzen in den Seelen der Kiez-Kicker.

Müssen nun Aufbauarbeit leisten: St. Pauli-Coach Schultz und sein Trainerteam

Turbulente Pauli-Woche: Auf Derby-Dreier folgt Last-Minute-Schock

In einer bislang verkorksten Saison schien das Glück zurück zu sein. Der höchste Derby-Dreier seit 62 Jahren sollte natürlich der Impuls sein für ein neues Selbstvertrauen. Und genau so kam es ja dann auch. Was für ein couragierter Auftritt als Außenseiter.

Plötzlich führte man beim haushohen Favoriten, spielte das 1:0 aufopferungsvoll Richtung Ziellinie und hatte sogar das Spielglück, dass Dzwigalas Handspiel keinen Elfmeterpfiff zur Folge hatte. Ja, das Glück schien zurück.

Der Rest der Geschichte ist dann aber eben der tiefe Schlag in die Magengrube. Nix Glück zurück. Bitterer kannst Du so ein Spiel nicht verlieren. Ausgleich Freiburg in der 3. Minute der Nachspielzeit! Siegtor Freiburg eine Minute vor Ende der Verlängerung!

Die Derby-Flügel wurden den Hamburgern hintenraus mal kurzerhand brutal gestutzt. Ich bin sehr gespannt, wie St. Pauli diese üble Niederlage wegsteckt und auftreten wird am Samstagabend auf der Alm (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).