Europa League: UEFA verbietet Union-Fans bei St. Gilloise

Kann Union Meister werden? "Chance war noch nie so groß"

Die UEFA bestrafte die Köpenicker für die Ausschreitungen im Spiel bei Malmö FF mit einem Gästeverbot für die Partie bei Belgiens Vizemeister Union St. Gilloise am 3. November. Zudem muss der Bundesligist eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 40.000 Euro zahlen. (NEWS: Alle Infos zur Europa League)

Unions erster Sieg in der Europa League am 6. Oktober in Schweden war von heftigen Pyro-Attacken aus dem Gästeblock überschattet waren. Nach rund einer Stunde Spielzeit hatten einige Anhänger mehrere Feuerwerkskörper auf das Feld geschossen, auch aus dem Heimbereich flogen Böller.