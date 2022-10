Formel 1: Deal mit Red Bull geplatzt - aber FIA hält Porsche weiter die Tür offen

Es war nur ein Nebensatz in der ansonsten recht inhaltsleeren Pressemitteilung nach der Sitzung des Motorsport-Weltrats in London, aber er ließ aufhorchen.

Der Ex-Rallyefahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fühlte sich offenbar bemüßigt, die Tür für die Stuttgarter Edelschmiede verbal offenzuhalten. Denn eigentlich ist die Frist für einen Einstieg in die Königsklasse ab 2026 am 5. Oktober verstrichen.

Nach Aus mit Red Bull: Porsche hängt in der Luft

Formel 1: Bleibt Porsche nur noch McLaren?

Eigenes Team? Frage der Finanzen

Die Stuttgarter könnten den neuen F1-Antrieb, den Audi in Neuburg an der Donau baut, mit ihrem Logo bekleben und an ein Team wie McLaren liefern. So könnten beide Marken in der Formel 1 für sich werben – und gleichzeitig Geld sparen.