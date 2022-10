Anzeige

Rummenigge, Lahm & Bernd Schuster: Drei Fußball-Legenden in Hall of Fame berufen Neue Legenden für Hall of Fame

Drei Weltstars neu in der HALL OF FAME

SPORT1

Das deutsche Fußballmuseum verkündet den nächsten Jahrgang der Hall of Fame. Die Wahl fällt auf zwei Europa- und einen Weltmeister.

Im fünften Jahr in Folge hat das deutsche Fußballmuseum neue Spieler in die Hall of Fame aufgenommen.

Von den 82 Nominierten setzten sich am Ende Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster und Phillip Lahm durch.

Anzeige

Hall of Fame: Diese Ikonen sind neu dabei

„Die Nominierten haben sich mit herausragenden Leistungen über einen langen Zeitraum ihren Platz in der Hall of Fame sehr verdient“, erklärte Museumsdirektor Manuel Neukirchner in der offiziellen Mitteilung.

„Nachdem ich im Mai bereits in die italienische Hall of Fame aufgenommen wurde, freue ich mich nun umso mehr, dass mir diese Ehre auch in meinem Heimatland zuteilwird. Es ist doch sehr schön, wenn man noch einmal als ‚jüngster Neuzugang‘ bezeichnet wird“, sagte Rummenigge zu seiner Nominierung.

Gemeinsam mit Schuster ist der ehemalige Profi des FC Bayern der erste Europameister von 1980, der in die Hall of Fame aufgenommen wird.

Lahm hingegen ist nach Miroslav Klose der zweite Spieler der Weltmeister-Mannschaft von 2014.

Lahm: „Wusste nicht, dass ich schon museumsreif bin“

Auch für Lahm ist es „eine unglaubliche Ehre“. Der Weltmeister ergänzte: „Es fühlt sich fast unwirklich an, einen Platz an der Seite der ganz großen Legenden unseres Sports zu bekommen. Ich wusste zwar nicht, dass ich schon museumsreif bin, aber ich freue mich ganz besonders über diese außergewöhnliche Auszeichnung.“

Schuster wiederum erklärte: „Über die Ernennung in die Hall of Fame freue ich mich riesig. Wenn man wie ich über 30 Jahre im Ausland lebt, läuft man Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Ich habe meine Heimat in all den Jahren in Spanien nie aus den Augen verloren, im Gegenteil“,

Die 31-köpfige Jury, zu denen auch SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk und SPORT1-Kommentator Dirc Seemann zählen, durften nur je einen Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger nominieren.

Anzeige

Hall of Fame: So wurde gewählt

Vorgeschlagen werden konnten deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute. Einzige Bedingung: Das Karriereende muss mindestens fünf Jahre zurückliegen.

Während die drei Legenden noch bis nächstes Jahr auf ihre offizielle Ehrung warten müssen, wurde der Jahrgang der Frauen bereits im Juli feierlich aufgenommen.

Besondere Ehre für Rummenigge

Nadine Angerer, Ariane Hingst, Anne Trabant-Haarbach, Christa Kleinhans und Bärbel Wohlleben sind nun Teil der deutschen Hall of Fame.

Die Mitglieder der Hall of Fame:

Frauen, Jahrgang 2022: Nadine Angerer, Ariane Hingst, Anne Trabant-Haarbach, Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben

Männer, Jahrgang 2021: Jürgen Kohler, Horst Eckel, Joachim Streich, Miroslav Klose, Udo Lattek

Männer, Jahrgang 2020: Berti Vogts, Michael Ballack, Andreas Möller, Klaus Fischer, Rudi Völler

Anzeige

Männer, Jahrgang 2019: Oliver Kahn, Hans-Jürgen Dörner, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann, Helmut Schön

Frauen, Jahrgang 2019 (Gründungself): Silke Rottenberg; Steffi Jones, Doris Fitschen, Nia Künzer; Renate Lingor, Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg, Bettina Wiegmann; Inka Grings, Birgit Prinz, Heidi Mohr; Tina Theune