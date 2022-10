Bundesliga: Schalke-Liste des Grauens - so schlugen sich Kramer und seine Vorgänger

Am Sonntag wird zwar Co-Trainer Matthias Kreutzer im Spiel gegen Hertha BSC auf der Bank sitzen - doch dies soll nur eine Interimslösung sein.

So sollen sie bei Bruno Labbadia angefragt haben. Der Fußball-Lehrer, der schon mehrfach als „Feuerwehrmann“ eingesprungen ist, lehnte das Angebot jedoch ab.

Trainer-Wechsel-Dich bei S04

Dabei bewiesen die Verantwortlichen in der Vergangenheit jedoch nicht immer ein goldenes Händchen. In den vergangenen fünf Jahren nahmen neun Trainer auf der Schalker Bank Platz.

Erst im Sommer kam der Ex-Trainer von Arminia Bielefeld nach Gelsenkirchen . Von Beginn an hatte der 50-Jährige einen schweren Stand bei den Fans.

An dieser Aufgabe scheiterte er jedoch, sodass er nach der klaren Niederlage im Pokal seinen Hut nehmen musste.

Die S04-Legende sprang zum Ende der Zweitliga-Saison ein, da der direkte Wiederaufstieg in Gefahr war. Der „Eurofighter“ war bereits schon 2008 und 2009 Interimstrainer - und das durchaus erfolgreich.

Danach kehrte er auf seinen Posten als Co-Trainer zurück und sollte den neuen starken Mann an der Seitenlinie unterstützen. Das schreckte jedoch offenbar einige Kandidaten ab, da sie gerne ihre eigenen Co-Trainer mitbringen wollten.

Dennoch trauten ihm die Verantwortlichen zu, den Verein zurück in die höchste Spielklasse zu führen. Er moderierte den Umbruch mit 25 Ab- und 15 Neuzugänge gut und formte schnell eine Einheit.

Der Schweizer wurde kurz nach Weihnachten 2020 als neuer Trainer bei S04 vorgestellt. Er war bereits der vierte Coach in dieser Saison.

Bereits am dritten Spieltag der Saison 2020/2021 stellte Schalke 04 mit Manuel Baum einen neuen Trainer ein. Keine einfache Aufgabe für den 43-Jährigen, so früh in der Saison einen Trainerposten zu übernehmen.