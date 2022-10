Boxen: Bunn will IBO WM-Titel - "Wäre Türöffner für alles"

Für den deutschen Boxer Leon Bunn steht am Samstag ein wichtiger Kampf an. Zum ersten Mal könnte er sich einen WM-Titel holen. Der Gegner ist jedoch ein harter Brocken.

Hier aber soll für Bunn der große Traum vom WM-Gürtel wahr werden. Es geht um ehrliche Arbeit, weniger glamourös als in früheren Tagen, aber auch um so etwas wie einen Neuanfang. „Der WM-Gürtel wäre der Türöffner für alles“, sagt Leon Bunn (30).

Bunn-Gegner lässt mit Sieg aufhorchen

Mit dem Sieg über den Weltranglistenmann Marco Antonio Periban (Mexiko) machte McCrory zuletzt auf sich aufmerksam, sein wichtigster Erfolg. Aber ist der in 14 Kämpfen ungeschlagenen Ire, auch automatisch der Favorit in diesem Duell?

So will Bunn seinen Gegner besiegen

Für Bunn spricht neben der deutlich besseren Amateurlaufbahn auch die Profierfahrung. Mit 112 Profirunden hat er doppelt so viele absolviert wie sein Kontrahent, ging mehrfach über 10 und 12 Runden. Durch präzise Kombinationen seine Gegner zermürben – das ist Strategie von Bunn. Gegen McCrory kann sie wieder aufgehen, vor allem in der zweiten Hälfte des Kampfes.

McCrory, Spitzname „The Hammer“, ist in den ersten Runden sehr gefährlich, wird seine KO-Chance suchen. Bevor Leon Bunn seine Kondition ausspielen kann, ist also Köpfchen gefragt. In den ersten Runden wenig riskieren und besonders auf die Deckung achten, danach dann den Druck erhöhen. So in der Art könnte die Formel für den Sieg lauten.