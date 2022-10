Bundesliga heute: FSV Mainz 05 - 1.FC Köln LIVE im TV, Stream & Ticker

In der Bundesliga kann der 1. FC Köln mit einem Sieg in die Top drei springen. Die Heimstatistik des Gegners kommt den Kölnern entgegen.

Die Kölner wollen gegen die Mainzer derweil mit einer lästigen Gewohnheit brechen: Schon achtmal an bislang zehn Spieltagen geriet der FC in Rückstand. „Wir wollen das hinbekommen, dass wir nicht jedes Mal im Rückstand sind, dass wir nicht jedes Mal hinterherlaufen“, sagte Baumgart vor dem Spiel.

Bundesliga heute: FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

Wie schwer sich die Kölner vor der Halbzeit tun, zeigt sich auch in einer weiteren Statistik: Würden lediglich die ersten 45 Minuten in die Wertung gehen, dann wären sie Letzter der Bundesliga - diese Rechnung allerdings interessiert Baumgart wenig.

„Die Ente ist am Ende fett“, sagte er: „Es geht darum, am Ende da zu sein, nicht nur in den Spielen, sondern auch in der Saison.“