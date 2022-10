FC Bayern: Thomas Müller erhält Bayerischen Sportpreis von Ministerpräsident Söder

Der 33-Jährige erhielt die Auszeichnung „Persönlicher Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten“ aus den Händen von Markus Söder, der den Starspieler am Vereinsgelände der Münchner an der Säbener Straße besuchte.

FC Bayern: Söder ehrt Thomas Müller

„Er ist eine Identifikationsfigur für Bayern in der ganzen Welt. Thomas Müller hat eine riesige Fanbase und motiviert Jüngere zum Sport“, so Söder weiter. „Seine riesigen Erfolge mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft sprechen für sich.“

Müller erfreut und bescheiden nach Auszeichnung

Gleichzeitig dachte der Weltmeister von 2014 auch an seine unterstützenden Teamkollegen und machte deutlich, hungrig auf weitere Titel zu sein: „Danke daher also auch an meine Kollegen, und ich hoffe, dass dieser Titel nicht der letzte in dieser Saison bleiben wird“, so der Geehrte.