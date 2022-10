Schalke reagiert auf Defensivschwäche und Verletzungen: Ex-Gladbacher kommt

Neuer Mann bringt Erfahrung und Variabilität mit

Rouven Schröder äußerte sich in der Vereinsmitteilung zuversichtlich, dass Kolodziejczak eine Verstärkung für den Defensivbereich darstellen könne. „Kolo hat mit 240 Einsätzen in der französischen Ligue 1 und in der spanischen Liga bewiesen, dass er ein verlässlicher Teil unserer Abwehr werden kann“, so Sportdirektor Rouven Schröder.