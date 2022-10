SG Flensburg-Handewitt: Spielmacher Jim Gottfridsson fällt wochenlang aus

Schlechte Nachrichten für die SG Flensburg-Handewitt. Der Handball-Bundesligist muss einen herben Rückschlag in der noch jungen Saison einstecken.

Spielmacher Jim Gottfridsson wird wegen eines Muskelbündelrisses in der linken Wade mehrere Wochen fehlen, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der schwedische Nationalspieler hatte sich die Blessur während des DHB-Pokalspiels gegen die Füchse Berlin (34:32) in einem Zweikampf zugezogen.