Bayern-Schock: Nagelsmann verkündet nächsten Ausfall!

Torhüter Neuer werde wegen seiner Schulterverletzung weder im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag noch in der Champions League beim FC Barcelona (Mittwoch, 21.00 Uhr) auflaufen können, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Müller hat einen Magen-Darm-Infekt.

„Das ist eine blöde Stelle“, sagte Nagelsmann über Neuers Probleme, er gehe aber „nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist“ für den Keeper.

Choupo-Moting für Müller?

"Er hat immer noch Schmerzen, da kann was Chronisches draus werden, das wollen wir auf jeden Fall verhindern." Geplant sei ein Comeback gegen den FSV Mainz 05 am 29. Oktober. Das Spiel in Dortmund (2:2) sei für Neuer "zu früh" gekommen, gab er zu, es sei aber "eine gemeinsame Entscheidung" gewesen.