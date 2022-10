Ski Alpin Weltcup: Termine, Favoriten, deutsche Fahrer - alles Wichtige zum Ski-Weltcup

Thomas Dreßen kehrt nach seiner Knie-Operation in den Weltcup zurück © Imago

Der alpine Ski-Zirkus steht kurz vor der traditionellen Saisoneröffnung in Sölden. SPORT1 hat alle wichtigen Informationen für den kommenden Weltcup-Winter.

Am Wochenende beginnt in Sölden (Österreich) der alpine Ski-Weltcup.

Von 15. bis 19. März 2023 ist das Weltcup-Finale vorgesehen - zum zweiten Mal nach 2019 in Andorra. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

Insgesamt sind an jeweils 20 Standorten 42 Rennen der Frauen und 43 der Männer geplant.

Wie geht es nach Sölden weiter?

Das ist unklar. Ursprünglich sollen am 29./30. Oktober die Abfahrer mit zwei groß angekündigten und zudem als nachhaltig (!) beworbenen Rennen am Matterhorn in die Saison einsteigen - die Frauen eine Woche später. (SERVICE: Weltcup-Kalender)