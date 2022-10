FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Hoffenheim-Spiel im LIVETICKER

Anzeige

Vor dem Spitzenspiel des FC Bayern am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim stellt sich Julian Nagelsmann den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Der FC Bayern München will mit einem Sieg am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim an Spitzenreiter Union Berlin heranrücken. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - FC Bayern München, Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker)

Vor dem Duell des Zweiten gegen den Vierten stellt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Medien - und spricht auch über die Personalsituation.

SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Nagelsmann über Hoffenheim +++

„Es ist schon ein besonderes Spiel für mich. Es ist ein Herzensverein für mich. Ich hatte dort viele erfolgreiche Jahre und habe dort viele Freunde und tolle Kollegen kennengelernt.“

+++ Nagelsmann nochmal zu Neuer +++

„Ich glaube nicht, dass die WM in Gefahr ist. Manu kennt seinen Körper am besten. Es ist eine blöde Stelle am Schultereckgelenk. Er hat gestern im Kraftraum trainiert. Ich gehe davon aus, dass er gegen Mainz wieder dabei ist.“

+++ Müller fällt ebenfalls aus +++

„Thomas Müller fällt auch aus, er liegt flach und hat Magen-Darm. Er wird nicht mit nach Hoffenheim reisen.“

+++ Nagelsmann auf SPORT1-Nachfrage über Neuer +++

„Manu hat immer noch Schmerzen. Er kann wahrscheinlich auch nicht in Barcelona spielen, wir hoffen auf Mainz. Wir müssen warten, bis der Heilungsverlauf so ist, dass er wieder spielen kann.“

+++ Die PK beginnt +++

Die Journalisten sind anwesend und Julian Nagelsmann hat auf dem Podium Platz genommen. Los geht‘s!

+++ Herzlich willkommen +++

Julian Nagelsmann steht im Vorfeld der Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern am Freitag ab 12.30 Uhr den Journalisten Rede und Antwort. In den vergangenen zwei Spielen überzeugte der FCB mit torreichen Siegen. Vor allem Eric Maxim Choupo-Moting wusste zu überzeugen. Eine der Fragen wird deshalb sein, ob der Kameruner erneut in der Startelf steht.

