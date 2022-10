Wellbrock und Märtens verpassen Finale über 400 m Freistil

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin einen holprigen Start erlebt. Der Doppel-Weltmeister verpasste am Freitag zum Auftakt über die 400 m Freistil mit 3:47,55 Minuten als 17. das Finale am Abend (19.13 Uhr) deutlich.

Florian Wellbrock tritt in der Hauptstadt noch über die 200 und 1500 m Freistil am Wochenende an. Auch Ehefrau Sarah, Gose und Märtens gehen gleich mehrfach an den Start.