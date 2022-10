FIFA: Ozeanien unterstützt Präsident Infantino bei Wahl

Frankfurt am Main (SID) - Auch die ozeanische Fußball-Konförderation (OFC) hat rund fünf Monate vor dem 73. FIFA-Kongress Präsident Gianni Infantino ihre Unterstützung zugesichert. Alle elf Mitgliedsverbände werden bei der Präsidentschaftswahl im März in Kigali (Ruanda) hinter Infantino stehen. Dies gab OFC-Präsident Lambert Maltock nach dem ordentlichen Kongress in Auckland/Neuseeland, bei dem Infantino selbst anwesend war, am Freitag bekannt.