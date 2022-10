Wintersport: Warum der Ski-Welt am Samstag ein folgenschwerer Riss droht

Die FIS entscheidet am Samstag über eine Rückkehr russischer Sportlerinnen und Sportler in den Weltcup. Bei einem Ja drohen mehrere Athleten mit einem WM-Boykott.

Jelena Välbe kann über diese Drohung nur müde lächeln. „Na und, lass sie doch“, sagt die Präsidentin des russischen Langlauf-Verbandes und blickt gespannt auf Samstag, an dem der Internationale Ski-Verband FIS eine wegweisende Entscheidung treffen muss.

Die streitbare Välbe übertreibt hier sicher etwas, aber Fakt ist: Sollte das FIS-Council am Wochenende Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus für den kommenden Winter ausschließen, droht gerade im Langlauf ein Verlust an Klasse.

So gewann Natalia Nepryaeva vergangene Saison den Gesamtweltcup und die Tour de Ski - was fairerweise auch am Tour-Verzicht der nun zurückgetretenen Dominatorin Therese Johaug lag -, bei den Männern wurde Alexander Bolshunov jeweils Zweiter.