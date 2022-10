55 Namen für die FIFA: Flicks erster WM-Fingerzeig

Seinen WM-Kader wird Flick erst am 10. November bekannt geben, doch an diesem Freitag gab er bereits einen ersten Fingerzeig in Richtung Aufgebot.

Frankfurt am Main (SID) - Seinen WM-Kader wird Hansi Flick erst am 10. November bekannt geben, doch an diesem Freitag gab der Bundestrainer bereits einen ersten Fingerzeig in Richtung Aufgebot für Katar. Wie seine 31 Kollegen musste Flick eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten für die Wüsten-WM (20. November bis 18. Dezember) beim Weltverband FIFA einreichen.