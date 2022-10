Anzeige

Mats Hummels zur WM? Das sagt Hansi Flick - Lob für Timo Werner Hummels zur WM? Das sagt Flick

"Sehr schwer für mich ..." - Terzic über öffentliche Kritik seiner Spieler

Hansi Flick strebt bei der WM nach den höchsten Weihen. Lobende Worte findet er für Timo Werner. Die Tür für Mats Hummels ist derweil nicht zu.

Bundestrainer Hansi Flick hat eine Hintertür für Mats Hummels offengelassen.

Zu einer möglichen Nominierung des BVB-Verteidigers für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) sagte Flick bei MagentaTV, er habe sich „noch nicht zu 100 Prozent entschieden“.

Er sei mit dem Dortmunder Routinier in einem guten Austausch: „Ich weiß, was er denkt, und er weiß, was ich denke. Hut ab vor seiner Entwicklung in dieser Saison. Er wirkt sehr fit.“

Flick widerspricht Ballack

Bei der WM strebt Flick derweil das Höchstmögliche an.

„Wir gehen mit dem Ziel ins Turnier, Weltmeister zu werden.“ Zuversichtlich stimmt ihn vor allem die Gier seiner Stars: „Ich bin mir da schon sicher: Jeder einzelne Spieler geht all in.“

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack aber zweifelt an der Qualität. „Gerade in der Defensive sind wir nicht mehr so stark, wie wir mal waren. Wir haben gute, aber keine überragenden Spieler“, sagte er. Vor allem „auf den Außenpositionen sind wir nur noch Durchschnitt. In der Innenverteidigung haben wir unsere Probleme.“

Im Vergleich zu anderen Nationalteams sei die DFB-Auswahl "auf gewissen Positionen einfach schlechter besetzt".

Flick widersprach: "Antonio Rüdiger hat letzte Saison beim FC Chelsea ein überragendes Jahr gespielt. Wir haben da schon enorme Qualität." Dasselbe gelte für die Offensive, trotz des Mangels an einem echten Neuner: "Ich bin mit den Spielern, die wir haben, sehr zufrieden."

Timo Werner etwa werde „immer sehr kritisch gesehen“, habe aber „mit die meisten Tore in den letzten Spielen geschossen. Wenn das früher Miro Klose gemacht hätte, dann wären alle begeistert gewesen. Wir unterstützen ihn und er ist auf einem guten Weg.“

Flick mit erstem Aufgebot

Seinen WM-Kader wird Flick derweil erst am 10. November bekannt geben, doch an diesem Freitag gab der Bundestrainer bereits einen ersten Fingerzeig in Richtung Aufgebot für Katar.

Wie seine 31 Kollegen musste Flick eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten für die Wüsten-WM (20. November bis 18. Dezember) beim Weltverband FIFA einreichen.

Die drei Torhüter und 23 Feldspieler für die Endrunde dürfen nur aus diesem Kreise ausgewählt werden. Das heißt: Wer Flick bis jetzt nicht überzeugt hat, hat keine WM-Chance mehr.

Alle Trainer mussten bei ihrer ersten Auswahl mindestens 35 Spieler benennen, mit denen sie für Katar planen. Die endgültigen Kader müssen bis 14. November eingereicht werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Flicks erste Liste nicht veröffentlichen. „So leicht wollen wir euch die Arbeit nicht machen“, sagte Geschäftsführer Oliver Bierhoff mit einem Schmunzeln am Mittwoch: „Da müsst ihr bluffen und sagen: Du bist ja auf der Liste, Glückwunsch! Und dann schauen, wie er reagiert.“

Aufgrund der Vielzahl an Namen dürften auch Überraschungskandidaten wie der Bremer Niclas Füllkrug oder frühere Größen wie Mario Götze und Mats Hummels dabei sein.

