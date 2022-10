Ducksch nach Denkpause vor Werder-Comeback

Marvin Ducksch von Werder Bremen steht nach seiner Denkpause im DFB-Pokal vor einem Comeback. Vor der Partie beim SC Freiburg stellte Trainer Ole Werner seinem zwischenzeitlich suspendierten Angreifer eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht. „Ohne zu viel verraten zu wollen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auf dem Platz stehen wird“, sagte Werner mit Blick auf das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).